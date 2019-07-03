ИА «Ореанда-Новости». Группа исследователей Калифорнийского университета в Санта-Барбаре определили механизм возникновения «солевых дождей» в Мёртвом море, когда хлопья соли выпадают из тёплого верхнего слоя воды. До сих пор исследователи не понимали, как происходит этот феномен и может ли протекать этот процесс в других гиперсоленых озёрах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно выводам исследователей, верхний слой моря нагревается солнечными лучами и становится теплее, чем вода под ним. Вода с поверхности начинает испаряться, что повышает солёность слоя и способствует образованию микроскопических кристаллов соли. При этом небольшие объёмы тёплой воды смешиваются с холодными слоями, в результате хлопья соли растут и опускаются на дно, где происходит накопление крупных структур галита. Подобный механизм может объяснить возникновение в земной коре солевых отложений толщиной до километра.

Мёртвое море — гиперсолёное озеро, в котором вода почти в 10 раз более солёная, чем обычная морская вода. Это обусловлено интенсивной разработкой минералов и использования большей части впадающих притоков. По оценкам, уровень моря падает в среднем на метр в год. Первое упоминание названия «Мёртвое море» найдено в трудах древнегреческого учёного Павсания, жившего во II веке нашей эры, который одним из первых исследовал его воды. Озеро определяется в названии «мёртвым», потому что считалось, что из-за высокого содержания соли в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан). Однако за последние десятилетия в нём обнаружено около 70 видов оомицетов и высших грибов, способных переносить максимальную солёность этого водоёма.