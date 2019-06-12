ИА «Ореанда-Новости». Интернет оказывает негативное влияние на когнитивные сферы мозга. К такому выводу пришли учёные-неврологи, пишет РЕН ТВ со ссылкой на «Медпульс».

Исследования специалистов показали, что чрезмерное сидение в Сети негативно сказывается на способности к концентрации, памяти и социальной жизни. Так, перманентный поток запросов из Сети приводит к рассеиванию внимания и к потере способности концентрироваться на конкретных задачах.

Кроме того, у человека снижается способность оценки полученной информации, теряется ощущение времени и притупляется так называемая «интернет-гигиена» - пользователь не фильтрует просмотренный контент. Всемирная организация здравоохранения призвала меньше времени проводить в соцсетях и отдавать предпочтение общению в реальном мире.

Учёные также рассказали, как улучшить способность запоминания и усвоения информации. Короткие перерывы в учебе полезны для усвоения материала, так как мозг интенсивно запоминает информацию во время отдыха сразу после интенсивной работы. Об этом говорят результаты исследований, проведенных Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта США.

По словам одного из исследователей, доктора Леонардо Коэна, эти данные могут пригодиться не только здоровым людям, желающим изучить что-то новое, но и пациентам, восстанавливающим утерянные навыки после инсультов и других неврологических проблем. И это расходится с классическим представлением о том, что для успешного усвоения нового надо «учиться, учиться и учиться», не отвлекаясь. Руководитель исследований, доктор Марлен Бёнструп изначально хотела доказать, что для запоминания мозгу нужны длительные перерывы (например, ночной сон). Однако исследование мозговых волн заставило её усомниться в этом тезисе.

Участниками эксперимента стали правши. Им показывали цифры на мониторе, а потом просили напечатать левой рукой как можно больше раз в течение десяти секунд. После десятисекундного перерыва задание повторялось. Опыт провели в течение 36 циклов и выяснилось, что активность мозга во время перерывов была выше, чем непосредственно во время работы.



