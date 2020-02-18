ИА «Ореанда-Новости» . США представили документ с данными о поисках внеземной жизни и доказательствах её существования. В рассекреченном докладе содержится информация о новых методах поиска признаков существования инопланетян, которые обусловлены развитием соответствующей техники, обнаружением новых экзопланет и растущим интересом общественности к данной теме. Об этом сообщает издание «Актуальные новости».

Согласно докладу, реализуя проект компании Breakthrough Listen, учёные начали поиски внеземной жизни с использованием радиотелескопа Parkes в Австралии и американского телескопа Green Bank. Астрономы изучали радиосигналы, поступающие из 20 близкий звёзд.

В итоге исследователи уловили множество радиочастот, которые, по большей части, идентифицировали как сигнал от обычных земных радиопомех или искусственных спутников. Обнаружить внеземную активность учёным так и не удалось, но они отметили , что полученная информация значительно облегчит дальнейшие исследования.

Отмечается также, что правительства разных государств и коммерческие компании готовы вкладывать средства в дальнейшие разработки.