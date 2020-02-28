ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали продукты, отсутствие которых в рационе может привести к развитию тревожного расстройства.

Учёные заявили, что между недостаточным потреблением овощей и прогрессированием тревожного расстройства существует связь. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в издании International Journal of Environmental Research and Public Health.

Так, в исследовании приняли участие 27 тысяч человек, входящие в возрастные рамки от 45 до 65 лет. В ходе эксперимента выяснилось, что отказ от минимальных порций овощей и фруктов повышает риск появления у человека тревожности на 24%. Кроме того, известно, что этот показатель выше, если у человека имеется лишний жир.

Специалисты также обратили внимание на то, что тревожность напрямую связана с одиночеством. Те люди, которые живут с партнёром, всего на 7,8% подвержены риску развития тревожности, тогда как у одиноких этот показатель достиг 13,9%.