ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные рассказали, почему дневной сон может быть опасен.

Китайские специалисты из Университета науки и технологии в Ухане изучили людей, которые спят днём. Как выяснилось из исследования, дневной сон может привести к инсульту. Результаты эксперимента опубликованы на EurekAlert!.

Исследование затронуло больше 31 тысячи человек, у которых не было проблем со здоровьем и предрасположенности к инсульту. Эксперимент проходил шесть лет, что помогло учёным доказать связь между здоровьем и количеством сна.

Как оказалось, у людей, которые спали девять и больше часов в сутки, на 23% чаще случался инсульт. А у тех, кто спал долго ночью, а затем ещё дремал днём, частота случаев инсульта и вовсе достигла 85%. К людям, чей сон укладывался в семь-восемь часов, недуг приходил намного реже.