Так, если человек часто включает в свой рацион картошку и чипсы, у него может развиться гипертония и ожирение, так как этот продукт не является низкокалорийным, а голод утоляет ненадолго.Что касается чипсов, то у них вообще нет ничего полезного. Они задерживают воду в организме, а также нарушают работу желудочно-кишечного тракта.