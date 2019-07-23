23.07.2019, 18:38
Учёные рассказали, чем опасна жареная картошка
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США объяснили, чем опасна жареная картошка и чипсы – из-за них могут развиться различные заболевания, пишет издание «Актуальные новости».
Так, если человек часто включает в свой рацион картошку и чипсы, у него может развиться гипертония и ожирение, так как этот продукт не является низкокалорийным, а голод утоляет ненадолго.
Что касается чипсов, то у них вообще нет ничего полезного. Они задерживают воду в организме, а также нарушают работу желудочно-кишечного тракта.
Так, если человек часто включает в свой рацион картошку и чипсы, у него может развиться гипертония и ожирение, так как этот продукт не является низкокалорийным, а голод утоляет ненадолго.
Что касается чипсов, то у них вообще нет ничего полезного. Они задерживают воду в организме, а также нарушают работу желудочно-кишечного тракта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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