ИА «Ореанда-Новости» Как установили учёные, чипсы и газировка ухудшают качество спермы из-за снижения количества подвижных сперматозоидов.

По словам врача-уролога, профессора Евгения Калинченко, в составе чипсов находятся трансжиры, которые плохо влияют на печень и качество сперматозоидов. Поэтому употребление чипсов в большом количестве может привести не только к ожирению, но и к снижению чувствительности.

Что касается сладких газированных напитков, то в них много глюкозы, а сахар ведёт к ожирению и к бесплодию. Более того, если выпивать несколько бутылок «шипучки» в день, то можно заработать остеопороз.