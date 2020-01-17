ИА «Ореанда-Новости». Учёные объяснили, что будет происходить с организмом, если каждый день добавлять в рацион грецкие орехи.

Американские учёные из Университета штата Пенсильвания заявили, что добавление грецких орехов в ежедневный рацион благотворно влияет на организм. Так, увеличивается количество полезных бактерий в кишечнике, а также укрепляется сердце. Результаты исследования доступны в журнале Nutrition.

Для исследования были отобраны американцы, у которых были проблемы с избыточной массой тела. Их разделили на три группы, которые отличались друг от друга питанием и количеством потребляемого грецкого ореха.

В итоге учёные установили, что существует прямая связь между потреблением грецкого ореха, улучшением в сосудисто-сердечной системе и изменением микробиома кишечника.