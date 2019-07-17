ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные из Института исследования старения имени Бака объяснили, как короткое голодание влияет на мозг, сообщает «Пермь Открытая».



Учёные провели эксперимент на плодовых мушках. Они сначала ограничили уровень белков в питании личинок, а затем — и вовсе лишили их еды. Оказалось, что из-за недостаточного количества белка мозг понижал синаптическую активность, а организм личинок снижал высвобождение биологически активных веществ, которые передают сигналы между нейронами и прочими клетками.



Исследователи отметили, что всё вместе это позволило мозгу «перезапуститься». Учёные уверены, что их открытие может стать полезным для людей, которые имеют расстройство мозга.