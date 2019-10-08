ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные пришли к выводу, что регулярное употребление грибов в пищу снижает вероятность развития рака простаты, пишет РИА Новости.



Учёные проследили за жизнью и здоровьем нескольких тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что регулярное употребление грибов является профилактикой рака простаты. Особенно, если речь идёт о мужчинах в возрасте от 50 лет.



Доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан заявил, что грибы являются источником антиоксидантов, витаминов и различных минералов, которые препятствуют развитию болезней.