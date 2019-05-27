Речь идёт о новом безопасном съедобном покрытии, которое ориентировано на овощи и фрукты.

Покрытие сделано из натуральных материалов, которые содержатся в семенах и мякоти плодов. Оно позволяет создать вокруг продукта «кислотный барьер», который замедляет процесс размножения.

Учёные также отмечают, что благодаря этому покрытию, фрукты и овощи можно будет продавать в магазинах без пакетов.