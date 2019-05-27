27.05.2019, 17:48
Учёные рассказали, как хранить продукты в три раза дольше
ИА «Ореанда-Новости». Инновационный подход в хранении продуктов предложили учёные из США.
Речь идёт о новом безопасном съедобном покрытии, которое ориентировано на овощи и фрукты.
Покрытие сделано из натуральных материалов, которые содержатся в семенах и мякоти плодов. Оно позволяет создать вокруг продукта «кислотный барьер», который замедляет процесс размножения.
Учёные также отмечают, что благодаря этому покрытию, фрукты и овощи можно будет продавать в магазинах без пакетов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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