12.04.2019, 17:20
Учёные рассказали, как максимально быстро бросить курить
ИА «Ореанда-Новости». Медики заявили, что у курильщиков гораздо больше шансов бросить курить, если они бросают не поодиночке, а в компании, пишут РИА Новости.
Специалисты отмечают, что в тот момент, когда люди бросают курить, они чувствуют себя очень одинокими. Плюс ко всему у них начинается никотиновая ломка. Врачи уверены, что поддержка и помощь со стороны людей, которые испытывают тоже самое, может быть чрезвычайно эффективна в борьбе с вредной привычкой. Об этом, в частности, говорит Магда Ламприду из Имперского колледжа Лондона.
Сегодня курение и болезни, которые с ним связаны, являются одной из главных причин преждевременной смерти. Ежегодно от употребления табака погибают около шести миллионов человек.
Специалисты отмечают, что в тот момент, когда люди бросают курить, они чувствуют себя очень одинокими. Плюс ко всему у них начинается никотиновая ломка. Врачи уверены, что поддержка и помощь со стороны людей, которые испытывают тоже самое, может быть чрезвычайно эффективна в борьбе с вредной привычкой. Об этом, в частности, говорит Магда Ламприду из Имперского колледжа Лондона.
Сегодня курение и болезни, которые с ним связаны, являются одной из главных причин преждевременной смерти. Ежегодно от употребления табака погибают около шести миллионов человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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