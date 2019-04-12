Специалисты отмечают, что в тот момент, когда люди бросают курить, они чувствуют себя очень одинокими. Плюс ко всему у них начинается никотиновая ломка. Врачи уверены, что поддержка и помощь со стороны людей, которые испытывают тоже самое, может быть чрезвычайно эффективна в борьбе с вредной привычкой. Об этом, в частности, говорит Магда Ламприду из Имперского колледжа Лондона.Сегодня курение и болезни, которые с ним связаны, являются одной из главных причин преждевременной смерти. Ежегодно от употребления табака погибают около шести миллионов человек.