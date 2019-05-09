Исследование провели учёные из Канады, они нашли связь между негативными эмоциями в пожилом возрасте и повышенным риском воспалений, хронических заболеваний и смерти. При этом учёные прежде всего говорят о таких эмоциях как гнев и раздражение.Всего специалисты наблюдали за жизнью двух сотен жителей Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет. Учёные делали регулярные заборы крови, а также проводили анкетирование. Оказалось, что те, кто часто испытывал гнев или злость, страдали от воспалений и хронических заболеваний чаще остальных. При этом обострялись болезни чаще всего в возрасте от 80 лет.

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