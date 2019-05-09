09.05.2019, 17:45
Учёные рассказали, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, что те мужчины и женщины в возрасте, которые часто испытывают негативные эмоции, живут меньше тех, кто сохраняет спокойствие, пишут РИА Новости.
Исследование провели учёные из Канады, они нашли связь между негативными эмоциями в пожилом возрасте и повышенным риском воспалений, хронических заболеваний и смерти. При этом учёные прежде всего говорят о таких эмоциях как гнев и раздражение.
Всего специалисты наблюдали за жизнью двух сотен жителей Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет. Учёные делали регулярные заборы крови, а также проводили анкетирование. Оказалось, что те, кто часто испытывал гнев или злость, страдали от воспалений и хронических заболеваний чаще остальных. При этом обострялись болезни чаще всего в возрасте от 80 лет.
Исследование провели учёные из Канады, они нашли связь между негативными эмоциями в пожилом возрасте и повышенным риском воспалений, хронических заболеваний и смерти. При этом учёные прежде всего говорят о таких эмоциях как гнев и раздражение.
Всего специалисты наблюдали за жизнью двух сотен жителей Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет. Учёные делали регулярные заборы крови, а также проводили анкетирование. Оказалось, что те, кто часто испытывал гнев или злость, страдали от воспалений и хронических заболеваний чаще остальных. При этом обострялись болезни чаще всего в возрасте от 80 лет.
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Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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