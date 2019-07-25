25.07.2019, 18:18
Учёные рассказали, как по губам определить состояние здоровья
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные рассказали, как по состоянию губ можно узнать о проблемах со здоровьем, пишет «МК».
Оказалось, что верхняя и нижняя губа отражают различные части тела. Верхняя может рассказать о сердце, лёгких, щитовидке, почках и желудке, а нижняя – о состоянии желудочно-кишечного тракта.
Так, учёные полагают, что потрескавшиеся губы говорят об аллергии. А вот поражения на губах часто являются признаком анемии из-за нехватки железа в организме. Губы, которые лишены цвета, служат сигналом о неправильном кровообращении.
Оказалось, что верхняя и нижняя губа отражают различные части тела. Верхняя может рассказать о сердце, лёгких, щитовидке, почках и желудке, а нижняя – о состоянии желудочно-кишечного тракта.
Так, учёные полагают, что потрескавшиеся губы говорят об аллергии. А вот поражения на губах часто являются признаком анемии из-за нехватки железа в организме. Губы, которые лишены цвета, служат сигналом о неправильном кровообращении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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