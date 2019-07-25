Оказалось, что верхняя и нижняя губа отражают различные части тела. Верхняя может рассказать о сердце, лёгких, щитовидке, почках и желудке, а нижняя – о состоянии желудочно-кишечного тракта.Так, учёные полагают, что потрескавшиеся губы говорят об аллергии. А вот поражения на губах часто являются признаком анемии из-за нехватки железа в организме. Губы, которые лишены цвета, служат сигналом о неправильном кровообращении.