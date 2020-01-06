ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из немецкого Федерального института оценки рисков заявили, что при неправильном способе заварки чая этот напиток может превратиться в яд, пишет «Лента.ру».



Так, эксперты напоминают, что чай – это натуральный продукт, в нём могут быть бактерии, дрожжи, плесень или патогены, например, сальмонелла. Поэтому при приготовлении напитка стоит четко следовать инструкции от производителя и заливать чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.



При этом эксперты не рекомендуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов — это также может быть опасно для организма.