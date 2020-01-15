Сообщается, что учёные тестировали разные режимы обычные стиральных машин. Они загружали в машины 12 тёмных и восемь ярких футболок вместе с белыми тканевыми квадратами, используемыми в качестве тестов на цветостойкость. Порошком пользовались марки Ariel.Результаты опытов показали, что при холодной и быстрой стирке в сточной воде на одежде было в два раза меньше пластиковых и хлопковых микрочастиц и волокон, а также на 74% меньше красителя, чем при режиме длительной стирки в горячей воде. При этом результат отстирывания отличался несущественно.