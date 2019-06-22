ИА «Ореанда-Новости». Согласно утверждениям японских специалистов из университета Осака, пожилые люди, регулярно употребляющие в небольших количествах красное вино, отличаются от своих непьющих ровесников более развитыми способностями.

В исследовании приняли участия более 1,2 тысяч жителей Хего (Япония). Возраст участников варьировался от 76 до 86 лет. Учёные изучили работу головного мозга, способность к концентрации, работоспособность памяти и внимания. Из общего количества принимающих участие в эксперименте были выделены 67 с наиболее развитыми показателями.

Этими людьми стали участники, которые регулярно употребляют красное вино. При этом иные алкогольные напитки не развивают такие способности у людей.