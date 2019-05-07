07.05.2019, 13:04
Учёные рассказали, какие мысли делают человека счастливым
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Калифорнийского университета обнаружили, что некоторые мысли делают человека счастливыми.
Учёные проанализировали информацию о людях за 10 лет. Люди делились видением себя. Оказалось, что те, кто ждал изменений в жизни, чувствовали себя менее счастливыми, чем те, кто не собирался меняться. Психологи говорят о том, что чем меньше разрыв между сегодняшним и будущим «я», тем проще людям строить планы, заботиться о собственном здоровье, накапливать сбережения.
Отмечается, что неизменность базовых черт характера позитивно влияет на принятие стратегических решений.
Учёные проанализировали информацию о людях за 10 лет. Люди делились видением себя. Оказалось, что те, кто ждал изменений в жизни, чувствовали себя менее счастливыми, чем те, кто не собирался меняться. Психологи говорят о том, что чем меньше разрыв между сегодняшним и будущим «я», тем проще людям строить планы, заботиться о собственном здоровье, накапливать сбережения.
Отмечается, что неизменность базовых черт характера позитивно влияет на принятие стратегических решений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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