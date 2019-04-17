17.04.2019, 19:23
Учёные рассказали, какие наклонности передаются по наследству
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что среди прочего по наследству может передаваться и бессонница, пишет «Российская газета».
Учёные нашли 47 участков генома, которые регулируют количество и качество сна. Кроме сна оказалось, что гены влияют и на формирование привычек. Самый яркий пример тому - алкоголизм.
Кроме того, по наследству передаётся и эпилепсия. Учёные говорят, что уже известны сотни генов, которые вызывают развитие эпилепсии.
Учёные нашли 47 участков генома, которые регулируют количество и качество сна. Кроме сна оказалось, что гены влияют и на формирование привычек. Самый яркий пример тому - алкоголизм.
Кроме того, по наследству передаётся и эпилепсия. Учёные говорят, что уже известны сотни генов, которые вызывают развитие эпилепсии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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