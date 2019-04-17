Учёные нашли 47 участков генома, которые регулируют количество и качество сна. Кроме сна оказалось, что гены влияют и на формирование привычек. Самый яркий пример тому - алкоголизм.Кроме того, по наследству передаётся и эпилепсия. Учёные говорят, что уже известны сотни генов, которые вызывают развитие эпилепсии.