27.05.2019, 18:24
Учёные рассказали, какие продукты положительно влияют на мозг
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из США выяснили, что положительный эффект на мозг оказывают продукты, в которых есть много лютеина.
Эксперты также подчёркивают, что для лучшей работы мозга в свой рацион нужно включить помидоры, брокколи, чернику и морскую рыбу.
Учёные отмечают, что лютеин – это пигмент из группы гидроксилированных каротиноидов. Его много в яйцах, авокадо, капусте и зелени. Кроме того, это вещество также содержится в орехах и тыквенных семенах.
Эксперты также подчёркивают, что для лучшей работы мозга в свой рацион нужно включить помидоры, брокколи, чернику и морскую рыбу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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