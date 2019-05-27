Учёные отмечают, что лютеин – это пигмент из группы гидроксилированных каротиноидов. Его много в яйцах, авокадо, капусте и зелени. Кроме того, это вещество также содержится в орехах и тыквенных семенах.

Эксперты также подчёркивают, что для лучшей работы мозга в свой рацион нужно включить помидоры, брокколи, чернику и морскую рыбу.

