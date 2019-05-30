К таким продуктам специалисты отнесли хлебобулочные изделия, газировку, полуфабрикаты, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные продукты.Учёные рассказали, что те продукты, которые проходят несколько этапов обработки, содержат много сахара, жира и соли. Кроме того, в них много красителей и ароматизаторов. Такая пища, как оказалось, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные порекомендовали есть продукты, которые обработаны минимально.