30.05.2019, 22:11
Учёные рассказали, какие продукты сокращают жизнь
ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных из США, Бразилии и Испании выяснила, что продукты с высокой степенью обработки сокращают жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
К таким продуктам специалисты отнесли хлебобулочные изделия, газировку, полуфабрикаты, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные продукты.
Учёные рассказали, что те продукты, которые проходят несколько этапов обработки, содержат много сахара, жира и соли. Кроме того, в них много красителей и ароматизаторов. Такая пища, как оказалось, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные порекомендовали есть продукты, которые обработаны минимально.
К таким продуктам специалисты отнесли хлебобулочные изделия, газировку, полуфабрикаты, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные продукты.
Учёные рассказали, что те продукты, которые проходят несколько этапов обработки, содержат много сахара, жира и соли. Кроме того, в них много красителей и ароматизаторов. Такая пища, как оказалось, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные порекомендовали есть продукты, которые обработаны минимально.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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