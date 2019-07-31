31.07.2019, 21:14
Учёные рассказали, какие витамины защищают от рака кожи
ИА «Ореанда-Новости». Врачи объяснили, какие витамины помогут уменьшить вероятность развития рака кожи, пишет РИА Новости.
Прежде всего речь идёт о витамине А и его производных. Опыты, которые учёные провели на животных, показали, что большие дозы подобных веществ тормозят развитие карциномы.
Отмечается, что этого витамина много в томатах, стручковом перце, листьях шпината, кудрявой капусты и мякоти моркови. Учёные также подсчитали, что в среднем, каждый десятый человек на Земле страдает от рака кожи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии