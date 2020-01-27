ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные выяснили, что кофе не только бодрит, но его также можно использовать для предотвращения онкологических заболеваний.



Учёные также отмечают, что кофе нужно пить и тем, кто страдает от диабета второго типа. Кофе позволяет сократить риск развития этого заболевания, пишет ufacitynews.ru. При этом кофе рекомендуется пить без добавок и без сахара.



Кроме того, кофе позволяет улучшить состояние больного при таких недугах, как болезни Альцгеймера или Паркинсона. По мнению учёных, кофе способно нейтрализовать некоторые симптомы этих болезней.