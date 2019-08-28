ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, кому следует отказаться от употребления сыра, пишет «Медикфорум».



Американские учёные заявили, что не надо есть сыр женщинам, у которых в роду были случаи рака груди. Оказалось, что при такой наследственности сыр повышает риск заболевания раком молочной железы.



Кроме того, отказаться от сыра рекомендуется тем, кто страдает от артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Эксперты отмечают, что при заболеваниях печени сыр можно употреблять только в небольших количествах.