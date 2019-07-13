Около 50 млн. лет назад на месте современной пустыни Сахара находилось Транссахарское море, которое населяли огромные существа, пишет The Guardian со ссылкой на исследование американских учёных.

Они сделали вывод, что древнее море глубиной в 50 м покрывало 3 тыс. кв. км суши. Сейчас же в этой части Африки расположена крупнейшая в мире пустыня. Однако в ней до сих пор сохранились окаменевшие останки древних морских животных. Именно они и помогли учёным воссоздать прежний облик той местности.

По словам палеонтолога Маурин О’Лири, море населяло порядка 12,3 млн морских змей, 1,2 млн пикнодонтов (древний вид позвоночных рыб), несколько млн. сомов. При этом все представители фауны отличались огромными размерами.

Напомним, ранее сообщалось, что учёные раскрыли тайну огромных рисунков на плато Наска в Перу. Таинственные линии и нарисованные фигуры, которые многие считали астрономическими инструментами индейцев, на самом деле были «дорожными храмами» инков, уверяют канадские учёные в статье для журнала Antiquity. По мнению специалистов, такие «храмы» строились на пересечениях важных дорог древнего Перу.

«Древние горные тракты и геоглифы — два самых заметных рукотворных объекта в Андах. Они расположены рядом друг с другом, и почему-то никто раньше не интересовался тем, как они могут быть связаны между собой. Мы предполагаем, что эти рисунки были своеобразными «часовнями», где путешественники читали молитвы в дорогу», — рассказал Питер Бикулис из университета Торонто. Огромные фигуры на плато Наска были открыты в середине XVI века испанскими конкистадорами, которые сочли их «путевыми указателями». Повторно геоглифы обнаружили только в 1939 году, тогда же были сделаны их первые фото с воздуха. Всего на пустынном плато насчитывается порядка 30 изображений животных и растений, несколько сотен геометрических фигур, а также 13 тыс. линий, многие из которых видны из космоса. Учёные до сих пор не имеют единого мнения о том, как жившие в 1-м тысячелетии нашей эры люди смогли их начертить.