ИА «Ореанда-Новости» Во время полёта в космос на биоспутнике «Фотон-М» мухи дрозофилы приспособились к невесомости, а после того, как их отправили в космос ещё раз, начали активно размножаться.

Мухи были оправлены в космос в 2014 году, где пробыли 45 дней. О результатах эксперимента рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

По её словам после первой отправки мух в космос учёные получили три последовательных поколения насекомых. Часть из них оставили в лаборатории, а остальных отправили на МКС повторно через 20 дней после первого полёта.

Выяснилось, что те мухи, которые вернулись из космоса, а затем вновь были отправлены на борт космической станции, размножались активнее, чем оставшиеся на Земле насекомые.