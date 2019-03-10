ИА «Ореанда-Новости» Физическая нагрузка и отказ от пищи на непродолжительный срок помогает ускорить процесс удаления ненужных белков из клеток организма. К таким выводам пришли учёные из Гарвардской медицинской школы (США). Результаты исследования приведены в журнале PNAS.

Для того чтобы клетки в организме человека функционировали как следует, необходимо, чтобы дефектные белки постоянно удалялись. Это происходит благодаря действию медицинских препаратов, которые способны повышать уровень молекул цАМФ, передающих сигналы от ряда гормонов.

В этом процессе принимают участие молекулы убиквитина, они маркируют старые, дефектные и вредные белки, которые потом уничтожаются специальным клеточным блокам протеасома 26S, отвечающими за утилизацию белков. В науке этот процесс имеет название убиквитин-протеасомный путь или «поцелуй смерти».

Для людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, боковым амиотрофическим склерозом и болезнью Альцгеймера крайне важно, чтобы эти ненужные белки вовремя разрушались.

Однако, если слишком активно стимулировать процесс разрушения таких белков, или же если разрушить их слишком много, то у людей с другими болезнями может начаться мышечное истощение, а у людей, больных раком, можт возникнуть даже мышечная атрофия.

Результаты нового исследования показали, что существует возможность регулировать клеточный уровень молекул, которые запускают процесс разрушения и удаления ненужных белков. Это можно сделать не только при помощи медикаментов, но и при выполнении физических упражнений и при временном голодании. Занятия спортом способствуют повышению уровня цАМФ, что в свою очередь увеличивает молекулярные метки деградации белка. Подобным образом на путь расщепления белка действует и голодание, при этом отказаться от пищи необходимо на срок до 12 часов, но не более, так как это уже может быть вредно для организма.

Кроме того, исследователи установили, что в деградации белка принимают участие такие гормоны как глюкагон (стимулятор глюкозы), адреналин и вазопрессин. Таким образом, учёные пришли к выводу, что в организме человека есть встроенный механизм, который запускает молекулярный способ удаления ненужных белков, он крайне необходим для способности клеток адаптироваться к новым условиям.