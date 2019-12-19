ИА «Ореанда-Новости». Специалисты нашли способ управления пищевым поведением человека.

Учёные Вятского государственного университета обнаружили способ, который поможет специалистам упростить процесс создания еды, а также позволит управлять её характеристиками. Проект, который разработали учёные, называется «Лаборатория пищевой 3D-печати». О том, как будет работать научно-образовательный проект, рассказали в пресс-служба университета.

Отмечается, что нынешний прогресс в сфере 3D-печати помогает достигать новые вершины ещё быстрее, чем раньше. Развитие технологий поможет учёным управлять жирность, калорийностью, консистенцией и физическими свойствами еды. Это, в свою очередь, позволит влиять на пищеварение людей, регулировать их чувство насыщения и контролировать здоровье.

Как отметил руководитель проекта Сергей Попов, в состав лаборатории войдут несколько групп, которые будут заниматься своей частью исследования.