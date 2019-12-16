ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Рединга утверждают, что понизить уровень холестерина и защитить организм от болезней сердца помогут яблоки, пишет «Российская газета».



Так, клетчатка, которая есть в яблоках, может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить показатели плохого холестерина, который способствует укреплению и сужению артерий, повышая риск сердечного приступа и инсульта.



Был проведён эксперимент, в котором приняли участие 40 человек среднего возраста. Два месяца 20 участников эксперимента ежедневно съедали два яблока, вторая половина – пила яблочный сок. В итоге наименьший холестерин был у тех, кто ел яблоки.



По словам учёных, ежедневное введение в рацион двух яблок, могут оказать существенное влияние на показатели здоровья сердца.