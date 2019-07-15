ИА «Ореанда-Новости» В теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых находится большое количество белка, антиоксидантов, а также ряд других полезных веществ. Учёные полагают, что насекомые могут стать питательной и полезной заменой мяса. О выводах исследователей говорится в журнале Frontiers in Nutrition.

Мауро Серафини из итальянского университета Терамо утверждает, что в будущем насекомые станут для человека отличным источником белка, а также жирных кислот, клетчатки и других витаминов. На сегодняшний день около двух миллиардов человек употребляют в пищу насекомых.

Так, учёные установили, что от вида насекомого зависит содержание в нём полезных веществ. Наиболее сбалансированными и полезными оказались кузнечики, муравьи, а также цикады, гусеницы, в них содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке или в оливковом масле.