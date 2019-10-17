ИА "Ореанда-Новости" Исследователи раскрыли тайну «реактивной» скорости передвижения пустынных муравьёв. Муравьи имеют название «Cataglyphis bombycina» и являются одними из самых быстрых и выносливых насекомых на планете.

Открытие принадлежит немецким учёным из Ульмского университета. Группа исследователей под руководством Харальда Вольфа обнародовала результаты своего исследования в одном из научных изданий. Местом для наблюдения за Cataglyphis bombycina была выбрана территория Туниса. За насекомыми вели наблюдения в естественных для них условиях проживания. В ходе исследований было установлено, что скорость передвижения муравьёв достигает восьмидесяти пяти с половиной сантиметров в секунду. Учёные говорят, что этот показатель более чем в сто раз превышают длину их тела. Причина «реактивной» скорости Cataglyphis bombycina заключается в том, что они способны к синхронизации движения своих шести ног. При нормальном движении эти насекомые передвигаются маленькими шажками. Однако, с увеличением скорости, длина его шага увеличивается практически в четыре раза – с четырёх с половиной до двадцати одного миллиметра. На осуществление одного шага муравью требуется около семи миллисекунд.

Исследователи рассказали и о том, что побудило муравьёв развить в себе такую высокую скорость. Причину немецкие учёные видят в условиях среды обитания Cataglyphis bombycina. Высокая температура песка не позволяет насекомым долгое время задерживаться на одном месте. Кроме того, «реактивная» скорость передвижения не позволяет муравьям провалиться в песок.