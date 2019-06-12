На первом месте идёт потенциальное соперничество, когда партнёры доказывают, кто из них лучше.Ещё один признак токсичных отношений – накопление обид. Это чувство постепенно может перерасти в желание отомстить обидчику.Эксперты отмечают, что не стоит ничего ждать от отношений, в которых партнёры сваливают друг на друга вину. Кроме того, необоснованная ревность также говорит о том, что эти отношения обречены.