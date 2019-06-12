12.06.2019, 15:53
Учёные рассказали о признаках нездоровых отношений
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали признаки нездоровых отношений, при наличии которых стоит подумать над правильностью своего выбора.
На первом месте идёт потенциальное соперничество, когда партнёры доказывают, кто из них лучше.
Ещё один признак токсичных отношений – накопление обид. Это чувство постепенно может перерасти в желание отомстить обидчику.
Эксперты отмечают, что не стоит ничего ждать от отношений, в которых партнёры сваливают друг на друга вину. Кроме того, необоснованная ревность также говорит о том, что эти отношения обречены.
На первом месте идёт потенциальное соперничество, когда партнёры доказывают, кто из них лучше.
Ещё один признак токсичных отношений – накопление обид. Это чувство постепенно может перерасти в желание отомстить обидчику.
Эксперты отмечают, что не стоит ничего ждать от отношений, в которых партнёры сваливают друг на друга вину. Кроме того, необоснованная ревность также говорит о том, что эти отношения обречены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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