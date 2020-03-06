ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Университета Штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки старения, и рассказали, как замедлить процесс ухудшения работы мозга.

Учёные исследовали примерно тысячу человек от 18 до 88 лет. Они наблюдали за тем, как с течением времени меняется работа мозга, а также пытались установить связь между данным процессом и возрастом и потребляемой пищей.

Оказалось, что с возрастом ухудшается функциональная связь между нейронами. Самые первые признаки старения мозга могут начать проявляться уже в 47 лет, а к 60 годам - достигнуть пика.

Учёные отметили, что результаты исследования показали эффективность кетонной диеты. Данная диета улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность.