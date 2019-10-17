ИА «Ореанда-Новости». Учёные утверждают, что самое грязное место в квартире – это раковина на кухне, пишут «Известия».

Микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герб рассказал, что в кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете. Исследователь пояснил, что люди часто размораживают в раковине мясо или моют его. Из-за этого опасные бактерии могут быть по всей кухне.

Чтобы защититься от опасных микроорганизмов, микробиолог рекомендует чистить раковину со специальными моющими средствам.