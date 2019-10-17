Микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герб рассказал, что в кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в туалете. Исследователь пояснил, что люди часто размораживают в раковине мясо или моют его. Из-за этого опасные бактерии могут быть по всей кухне.Чтобы защититься от опасных микроорганизмов, микробиолог рекомендует чистить раковину со специальными моющими средствам.