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Учёные заявляют о зависимости работы всей иммунной системы от состояния кишечной флоры, так как семьдесят процентов всех клеток, производящих антитела, расположены в слизистой кишечника. Помимо того, бактерии, которые живут в кишечнике, отвечают за выработку витаминов и расщепляют клетчатку.Мята способствует снятию синдромов раздраженного кишечника. Жирные сорта рыб способны остановить процесс воспаления и форсировать активность бактерий, которые сражаются с инфекцией. В малине содержится большое количество клетчатки. Малина помогает предотвратить развитие дивертикулёза и запора. Лимоны - кладезь витамина C, поддерживающего здоровый баланс бактерий.