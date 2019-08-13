ИА «Ореанда-Новости» Учёные из разных стран занялись исследованием заболевания. В ходе работы они наблюдали 17 тысяч пациентов мужского и женского пола, страдающих от этого недуга.

В итоге учёные пришли к выводу, что люди начинали страдать анорексией не по одной причине, а из-за комплекса проблем. Это физические, психологические факторы, а также нарушение обмена веществ.

Учёные доказали, что анорексики подвержены депрессии, повышенной тревоге, а также шизофрении. Чтобы помочь пациенту, необходим комплексный подход, иначе результата не будет.

Медики также отметили, что наиболее подвержены анорексии женщины – 2%. Среди мужчин анорексиков 1%.