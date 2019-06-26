ИА «Ореанда-Новости» Помимо того, что мухи, обитающие в больницах, являются переносчиками инфекций, учёные установили, что они распространяют устойчивые к антибиотикам бактерии. К такому выводу пришли исследователи из Астонского университета (Великобритания).

Так специалисты с 2010 года размещали в больничных палатах около 20 тыс. мух. После чего, учёные проанализировали микрофлору насекомых и выяснили, что почти 90% из них переносят различные инфекции. При этом большая часть бактерий оказалась устойчивой минимум к одному антибиотику, а около 20% - к нескольким.