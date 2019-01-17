ИА «Ореанда-Новости» В составе термобумаги, использующейся для печати кассовых чеков, учёные обнаружили химическое вещество бисфенол А (ВРА), который крайне опасен для здоровья человека. Об этом сообщает портал Genetic Engineering & Biotechnology News.

Группа исследователей под руководством учёных из Университета Гранады изучили кассовые чеки в магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции. В испанских и бразильских образцах бисфенол А содержался более чем в 90 % чеков. В чеках из Франции – примерно в половине образцов. Кроме того, содержание опасного химиката в изученных образцах превышало установленные Еврокомиссией нормы от 30 до 100 раз.

При этом, некоторые чеки были сделаны из бумаги, содержащей бисфенол S, который считается безопасным заменителем бисфенола А, однако учёные отмечают, что и это вещество может привести к гормональным нарушениям.

«Когда вы распаковываете продукты, стоит следить, чтобы чеки не контактировали с продуктами. Кроме того, не нужно выкидывать их в мусорное ведро, делать на них пометки и хранить их в машинах, кошельках или сумках», — говорит ведущий автор исследования, профессор Университета Гранады Николас Олеа.

По словам специалистов, бисфенол А значительно увеличивает риски появления злокачественных опухолей, вызывает гормональные нарушения, а также может привести к бесплодию у женщин и повышает вероятность аутизма у их детей, так как это вещество имитирует женский гормон эстроген, тем самым разрушая эндокринную систему. Кроме этого, химикат может повлиять на развитие диабета второго типа и ряда других опасных болезней, предупреждают учёные.

Вещество (ВРА) также является основным компонентом эпоксидных смол и пластмасс. Специалисты советуют избавляться от чеков в магазинах, не хранить их дома, в автомобиле или бумажнике, кроме того не стоит сминать чеки перед тем, как выкинуть в мусорный контейнер.



