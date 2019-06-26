26.06.2019, 18:02
Учёные рассказали об опасности проживания в многоквартирных домах
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Литвы выяснили, что загрязнённый воздух и проживание в многоквартирных домах могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.
Так, учёные выявили зависимость гипертонии от расстояния между частными и многоквартирными домами и дорогами. Оказалось, что у жильцов многоэтажек больше шансов заболеть.
Эксперты утверждают, что около многоэтажек более интенсивное движение транспорта и больше автомобильных отходов в воздухе. Также неблагоприятным образом на организме сказывается высокая плотность населения и загрязнение шумом.
Так, учёные выявили зависимость гипертонии от расстояния между частными и многоквартирными домами и дорогами. Оказалось, что у жильцов многоэтажек больше шансов заболеть.
Эксперты утверждают, что около многоэтажек более интенсивное движение транспорта и больше автомобильных отходов в воздухе. Также неблагоприятным образом на организме сказывается высокая плотность населения и загрязнение шумом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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