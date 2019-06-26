Так, учёные выявили зависимость гипертонии от расстояния между частными и многоквартирными домами и дорогами. Оказалось, что у жильцов многоэтажек больше шансов заболеть.Эксперты утверждают, что около многоэтажек более интенсивное движение транспорта и больше автомобильных отходов в воздухе. Также неблагоприятным образом на организме сказывается высокая плотность населения и загрязнение шумом.