ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Японии заявили, что чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, пишет «Лента.ру».



Специалисты отмечают, что переутомление мозга, в свою очередь, может привести к развитию маразма и депрессии.



Так, по словам главы клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, в последнее время выросло число пациентов, у которых диагностировали нарушение памяти. Причём чаше всего этот диагноз ставят людям в возрасте от 30 до 60 лет.



Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться смартфонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объёмом информации. Мозг человека не справляется с обработкой таких объёмов и превращается в «свалку».