13.12.2019, 17:08
Учёные рассказали, от каких продуктов возникают камни в почках
ИА «Ореанда-Новости». Учёные объяснили, употребление каких продуктов может вызвать образование камней в почках, пишет РИА Новости.
Так, причиной возникновения камней может быть вода с повышенным содержанием минералов. Кроме того, нарушение метаболизма также может вызвать это заболевание.
От камней в почках страдают около 5% россиян. Но жители некоторых регионов подвержены этому заболеванию больше, чем другие. Например, к таким регионам можно отнести Кавказ, Урал, Поволжье и Сибирь. Там в воде наблюдается повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция.
Так, причиной возникновения камней может быть вода с повышенным содержанием минералов. Кроме того, нарушение метаболизма также может вызвать это заболевание.
От камней в почках страдают около 5% россиян. Но жители некоторых регионов подвержены этому заболеванию больше, чем другие. Например, к таким регионам можно отнести Кавказ, Урал, Поволжье и Сибирь. Там в воде наблюдается повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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