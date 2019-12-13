Так, причиной возникновения камней может быть вода с повышенным содержанием минералов. Кроме того, нарушение метаболизма также может вызвать это заболевание.От камней в почках страдают около 5% россиян. Но жители некоторых регионов подвержены этому заболеванию больше, чем другие. Например, к таким регионам можно отнести Кавказ, Урал, Поволжье и Сибирь. Там в воде наблюдается повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция.