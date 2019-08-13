ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Стокгольмского университета заявили, что потеря вкусового восприятия может быть первым признаком деменции или болезни Альцгеймера.



Учёные отметили, что, если ухудшились вкусовые ощущения, то через 5-10 лет могут быть и другие когнитивные отклонения. Эксперт в области деятельности мозга Юнас Улофссон рассказал, что, если человек не чувствует вкуса, то поражено обоняние.



Учёные выяснили, что есть взаимосвязь между обонянием и слухом. У человека области мозга человека, регистрирующие запах и звуки, находятся во взаимодействии друг с другом. Например, при слове «клубника» мозг уже готовит человека почувствовать запах ягоды. Деменция на ранней стадии нарушает эту связь, а человек утрачивает способность соотносить запахи со словами.