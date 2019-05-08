Оказалось, что для улучшения производительности человеку нужно 3-6 миллиграммов кофеина на килограмм веса. Так, для человека весом 70 килограммов – это около 210-420 миллиграммов кофеина, или около двух чашек кофе.Кроме того, учёные отмечают, что кофе связано с улучшением спортивных показателей на 2-6%. Специалисты утверждают, что кофеин повышает физическую выносливость и может повлиять на скорость бега.