08.05.2019, 19:36
Учёные рассказали, сколько кофе полезно пить в сутки
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из США, Австралии и Великобритании выяснили оптимальную для организма суточную дозу кофе.
Оказалось, что для улучшения производительности человеку нужно 3-6 миллиграммов кофеина на килограмм веса. Так, для человека весом 70 килограммов – это около 210-420 миллиграммов кофеина, или около двух чашек кофе.
Кроме того, учёные отмечают, что кофе связано с улучшением спортивных показателей на 2-6%. Специалисты утверждают, что кофеин повышает физическую выносливость и может повлиять на скорость бега.
Оказалось, что для улучшения производительности человеку нужно 3-6 миллиграммов кофеина на килограмм веса. Так, для человека весом 70 килограммов – это около 210-420 миллиграммов кофеина, или около двух чашек кофе.
Кроме того, учёные отмечают, что кофе связано с улучшением спортивных показателей на 2-6%. Специалисты утверждают, что кофеин повышает физическую выносливость и может повлиять на скорость бега.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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