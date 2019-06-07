ИА «Ореанда-Новости» Полиэтиленовый мусор может попадать в организм человека с продуктами питания, специалисты из Канады выяснили, сколько микрочастиц пластика съедает и выпивает человек в течение года.

Учёные изучили, сколько пластиковых микрочастиц находится в морской и речной рыбе, а также в мясе и других продуктах животного и растительного происхождения. Затем эксперты проанализировал рацион среднестатистического американца, и определили примерное число пластикового мусора, которое попадает в организм человека с пищей. Выяснилось, что человек съедает более 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год. Как предупреждают специалисты, с каждым годом это число будет расти.