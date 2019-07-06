ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США выяснили, что во время беспокойного и прерывистого сна одно полушарие мозга продолжает свою работу. Это и оказалось главной причиной, которая не даёт спать, пишет «Политэксперт».



Исследователи выяснили, что такое состояние возможно из-за сахарного диабета, так как из-за нехватки инсулина почки работают с двойной силой. Уже во время сна мочевой пузырь «будит» человека. Кроме того, ухудшение сна бывает и по причине климакса.



Для тех, у кого есть проблемы со сном, специалисты рекомендуют придерживаться точного распорядка дня – вставать и ложиться примерно в одно и то же время, не злоупотреблять кофеином.