12.11.2019, 13:59
Учёные разрабатывают способ определение шизофрении по анализу крови
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные разрабатывают новую методику определения шизофрении по анализу крови.
Информация о начале научных работ поступила от руководителя научной группы специалистов Сколовского института науки и технологий Филиппа Хайтовича. По анализу плазмы крови добровольцев было выявлено наличие особенных соединений маркеров в 95% случаях. Учёные обнаружили больше 50 специальных маркеров. При условии выявления связи между составом плазмы крови и отклонениями в головном мозге больного, новый анализ постановки диагноза будет использоваться массово по всей стране.
Основная проблема выявления шизофрении заключается в том, что болезнь не носит постоянный характер, а проявляется периодически. Если научное исследование пройдёт успешно, то медицинский персонал сможет быстрее и точнее определить наличие заболевания у пациента.
Информация о начале научных работ поступила от руководителя научной группы специалистов Сколовского института науки и технологий Филиппа Хайтовича. По анализу плазмы крови добровольцев было выявлено наличие особенных соединений маркеров в 95% случаях. Учёные обнаружили больше 50 специальных маркеров. При условии выявления связи между составом плазмы крови и отклонениями в головном мозге больного, новый анализ постановки диагноза будет использоваться массово по всей стране.
Основная проблема выявления шизофрении заключается в том, что болезнь не носит постоянный характер, а проявляется периодически. Если научное исследование пройдёт успешно, то медицинский персонал сможет быстрее и точнее определить наличие заболевания у пациента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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