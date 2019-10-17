Нижегородский государственный университет и Институт органометаллической химии РАН под руководством Бочкарёва провели совместные исследовательские разработкиТакое соединение наиболее. Разработку можно будет использовать на земных атомных станциях и на техническом оборудовании, находящимся в открытом космосе.Новый материал в дальнейшем может послужить в основе разработок и проектов сооружений, которые