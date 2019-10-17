17.10.2019, 21:56
Учёные разработали материал, который поглощает радиацию
ИА «Ореанда-Новости». В Нижегородской области учёными был разработан материал, который способен поглощать радиоактивные вещества, сообщает издательство «Scientific Reports».
Нижегородский государственный университет и Институт органометаллической химии РАН под руководством Бочкарёва провели совместные исследовательские разработки новейшего материала, который состоит из комплекса редкоземельных металлов. Такое соединение наиболее активно поглощает радиацию и является трудноразрушаемым. Разработку можно будет использовать на земных атомных станциях и на техническом оборудовании, находящимся в открытом космосе.
Новый материал в дальнейшем может послужить в основе разработок и проектов сооружений, которые будут преобразовывать ядерную энергию в электрический ток.
Нижегородский государственный университет и Институт органометаллической химии РАН под руководством Бочкарёва провели совместные исследовательские разработки новейшего материала, который состоит из комплекса редкоземельных металлов. Такое соединение наиболее активно поглощает радиацию и является трудноразрушаемым. Разработку можно будет использовать на земных атомных станциях и на техническом оборудовании, находящимся в открытом космосе.
Новый материал в дальнейшем может послужить в основе разработок и проектов сооружений, которые будут преобразовывать ядерную энергию в электрический ток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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