15.10.2019, 22:59
Учёные разработали новую методику анализа ДНК
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные разработали новую методику анализа фрагментов ДНК на генетические заболевания.
Точность полученных данных по новой методике не отличается от действующих диагностик на ПЦР. Действующие методы проверки ДНК на ПЦР очень чувствительные к разным примесям, что позволяет с точность определить наличие или отсутствие конкретных заболеваний. Но скорость проверки может достигать нескольких дней, что затрудняет процесс выявления генетических болезней.
Научные работники из российского института РАН представили новый метод анализа фрагментов ДНК, по которому результаты можно получить через 10 минут после начала теста.
Точность полученных данных по новой методике не отличается от действующих диагностик на ПЦР. Действующие методы проверки ДНК на ПЦР очень чувствительные к разным примесям, что позволяет с точность определить наличие или отсутствие конкретных заболеваний. Но скорость проверки может достигать нескольких дней, что затрудняет процесс выявления генетических болезней.
Научные работники из российского института РАН представили новый метод анализа фрагментов ДНК, по которому результаты можно получить через 10 минут после начала теста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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