Действующие методы проверки ДНК на ПЦР очень чувствительные к разным примесям, что позволяет с точность определить наличие или отсутствие конкретных заболеваний. Но скорость проверки может достигать нескольких дней, что затрудняет процесс выявления генетических болезней.Научные работники из российского института РАН представили новый метод анализа фрагментов ДНК, по которомупосле начала теста.