ИА "Ореанда-Новости" В скором времени для того, чтобы узнать уровень артериального давления, понадобится лишь смартфон и установленное на нём приложение.

Приложение уже находится в разработке.

Идея принадлежит учёным из Канады. Сотрудники университета Торонто предложили технологию определения артериального давления по фотографии. Проведённые опыты показали, что приложение работает с точностью до 95%.

Как отмечают специалисты, аналогичным образом можно будет измерить уровень холестерина и гемоглобина в организме, а также сахар и глюкозу в крови.