Ученые разработали способ снижения холестерина путём редактирования генов
Как сообщается, исследования проводились на большой части печени животных. Положительные результаты эксперимента позволили утверждать, что применимость данной технологии может быть распространена на лечение человеческих болезней. В основном это касается поражений сердца у людей, а также лечения болезней, вызванных различными мутациями, вроде дальтонизма или расщепления позвоночника.
На сегодняшний день во всем мире проводится активные исследования в сфере редактирования генома. Даже проводятся операции, в ходе которых проходит лечение различных заболеваний. Все они применяют метод ex vivo. Он основан на извлечении клеток с отклонениями из организма пациентов и последующим их изменением в лабораторных условиях. Молекулы ДНК редактируется с помощью распространенной технологии CRISPR/Cas9, а затем вновь вживляются в организм пациента, проходящего лечение.
Куда менее распространена технология in vivo, которая подразумевает изменение генома пациента без предварительного извлечения клеток. Вся процедура проводится сразу же в организме.
Как стало известно, в эксперименте с печенью обезьян использовался метод in vivo. Учеными редактировался ген PCSK9, который кодирует белок, отвечающий за препятствие удалению из крови пациента холестерина.
Напомним, что холестерин участвует в необходимых для организма функциях, таких как формирование мембран у клеток, а также синтез витамина D. Из-за нерастворимости данных молекул в воде, их транспортировка по организму в чистом виде невозможна. Они связываются с липопротеинами для перемещения в крови. Но также существуют связи «плохого» холестерина с липопротеинами низкой плотности, которые вызывают в организме атеросклероз и являются главной причиной инфарктов и инсультов.
Учеными из Пенсильванского университета проводилась борьба с геном, отвечающим за препятствие вывода этого белка из организма обезьян. Искусственно созданные молекулы мегануклеазы отвечали за редактирование гена, а измененный аденоассоциированный вирус использовался для их транспортировки к клеткам печени.
По словам Джеймса Уилсона, одного из ученых-разработчиков, результаты, полученные в ходе эксперимента, превзошли все ожидания. Уровень белка-блокировщика PCSK9 снизился на 84% за четыре месяца. Уровень холестерина в свою очередь снизился где-то на 60%.
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